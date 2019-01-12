0553 313 94 23

Yatırımcı rehberi (4)

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:03
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,97'lik getiriyle Tacirler Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 6,75'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç.Fonu1,60616112,97
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,0139211,08
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0307748,95
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu58,5477467,91
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0540037,42
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0645926,19
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen.Fonu (HSYF)0,7889476,13
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,1445025,44
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F0,0221525,38
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)1,1706625,26
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak EndeksiEYF0,0240586,75
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF0,0294215,41
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0095125,29
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,0343054,88
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0218674,49
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü EndeksiEYF0,0191154,40
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0167864,33
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0140264,18
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,0755564,11
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,099774,09

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:03
  1. Yatırımcı rehberi (4)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'deki işçi eylemi
    1. İzmir'deki işçi eylemi
    2. Malezya’dan İsrailli sporculara yasak
    3. Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava
    4. Kiraya verdiği evin içini görünce şoke..
    5. Kocaeli AK Parti ilçe belediye başkan..
    6. İlkokul öğretmeni, aracında göğsünden..
    7. Gaziantep'te karbonmonoksit..
    8. Otomobil şarampole yuvarlandı! 3 kişi..
    9. Arsal'daki Suriyeli mültecilerin kış..
    10. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
    11. Meteoroloji'den kritik uyarı!
    12. Mustafa Karahasanoğlu Başkent’e..
    13. Fatih'te feci kaza! Trafik durma..
    14. Film gibi olay! Kalpazan kendini..
    15. Paris'te patlama
    16. Karlıova'da dondurucu soğuklar
    17. Engelli kadına cinsel istismar sanığı..
    18. Engelli genç yaşamını çocuklara adadı
    19. Müjdat Gezen'den yalanlar silsilesi!
    20. HÜDA PAR 2019 yerel seçimlere..
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm