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Yatırımcı rehberi (4)

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:03
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,14'lük getiriyle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik B.R.I.C. Ülkeler Yabancı Değişken EYF ise yüzde 6,04'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,335717,14
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,0125327,07
QNB Finans Portföy Altın BYF20,6045615,11
Ak Portföy Altın Fonu0,0531114,69
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0214014,56
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0342154,56
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu1,9516884,50
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0330034,45
Halk Portföy Altın Katılım Fonu0,0163664,44
HSBC Portföy Altın Fonu2,0218234,42
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,0327086,04
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0240144,47
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0246464,47
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0234554,47
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0238234,46
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0244624,46
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0149974,43
NN Hay. Em. Altın EYF0,014884,36
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0223134,32
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF0,027914,28

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:03
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