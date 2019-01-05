Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,14'lük getiriyle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.



Anadolu Hayat Emeklilik B.R.I.C. Ülkeler Yabancı Değişken EYF ise yüzde 6,04'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,33571 7,14 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu 0,012532 7,07 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,604561 5,11 Ak Portföy Altın Fonu 0,053111 4,69 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021401 4,56 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034215 4,56 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,951688 4,50 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033003 4,45 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016366 4,44 HSBC Portföy Altın Fonu 2,021823 4,42 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF 0,032708 6,04 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024014 4,47 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024646 4,47 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023455 4,47 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023823 4,46 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024462 4,46 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014997 4,43 NN Hay. Em. Altın EYF 0,01488 4,36 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022313 4,32 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF 0,02791 4,28

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)