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Yatırımcı rehberi (4)

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:03
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,86'lık getiriyle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF ise yüzde 1,94'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,1132683,86
Bizim Portföy Altın Katılım BYF197,836842,19
QNB Finans Portföy Altın BYF19,6031462,17
Halk Portföy Altın Katılım Fonu0,015671,93
İş Portföy Altın Fonu0,0244521,92
Ak Portföy Altın Fonu0,0507311,91
Fiba Portföy Altın Fonu0,0186841,91
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0299541,90
TEB Portföy Altın Fonu0,0531521,90
HSBC Portföy Altın Fonu1,9361951,89
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0229861,94
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0228051,93
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0234171,92
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0235911,92
NN Hay. Em. Altın EYF0,0142591,92
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0143611,90
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0224521,86
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0233091,84
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0239241,83
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0227081,79

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:03
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