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Yatırımcı rehberi (4)

22 Aralık 2018 Cumartesi 11:46
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,66'lık getiriyle İş Portföy BİST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (HSYF) oldu.

Aegon Emeklilik ve Hayat Katkı EYF ise yüzde 3,61'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,0418444,66
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank.His.S.Y.BYF11,9920114,59
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,080154,15
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6040873,47
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF262,975972,97
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4173552,76
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1712552,17
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1853811,99
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)3,2433751,76
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç.Fonu0,1358581,74
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0133063,61
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0130873,46
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0291733,38
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0135673,18
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0133093,15
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,0127863,10
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0142023,10
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,013413,07
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,013592,97
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,013022,95

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 11:46
  1. Yatırımcı rehberi (4)

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