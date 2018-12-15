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Yatırımcı rehberi (4)

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:09
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 2,16'lık getiriyle Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Anadolu Hayat ve Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 2,12'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,0138182,16
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen.Fonu (HSYF)59,7545941,84
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu2,100471,82
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç.Fonu0,133541,75
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borç.Araç. Fonu0,1635311,73
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları)Borç. Araç.F.0,039091,67
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz)Fonu1,6860841,62
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon0,0620281,56
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz)Fon4,8794921,52
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz)Özel Fonu5,3382421,48
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF0,041082,12
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0812021,70
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0537521,66
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0818871,65
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0413421,63
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0440581,62
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,0899541,61
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0720641,60
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0544421,58
Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0567241,58

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:09
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