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Yatırımcı rehberi (4)

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:24
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,03'lük getiriyle Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 4,57'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,046625,03
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,2372414,62
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu0,0386134,18
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu(HSYF)0,0179764,17
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu(HSYF)0,0244014,11
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)41,8551154,11
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen.Fonu (HSYF)0,809993,98
Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen.Fonu(HSYF)0,3999283,73
Strateji Portföy Bir. His. Sen.Fonu(HSYF)8,0209843,72
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0397073,70
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak EndeksiEYF0,0243674,57
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0177513,64
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0139843,16
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0171283,16
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0146933,12
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,020183,12
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0143193,05
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0133452,97
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0577642,90
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0450882,83

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:24
  1. Yatırımcı rehberi (4)

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