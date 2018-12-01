Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,03'lük getiriyle Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 4,57'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,04662 5,03 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,237241 4,62 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu 0,038613 4,18 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,017976 4,17 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,024401 4,11 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 41,855115 4,11 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen.Fonu (HSYF) 0,80999 3,98 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen.Fonu(HSYF) 0,399928 3,73 Strateji Portföy Bir. His. Sen.Fonu(HSYF) 8,020984 3,72 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039707 3,70 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak EndeksiEYF 0,024367 4,57 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017751 3,64 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013984 3,16 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017128 3,16 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014693 3,12 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,02018 3,12 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014319 3,05 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013345 2,97 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057764 2,90 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045088 2,83

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)