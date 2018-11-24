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Yatırımcı rehberi (4)

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:02
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,50'lik getiriyle Tacirler Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu oldu.

Garanti Emeklilik ve Hayat Katılım Katkı EYF ise yüzde 1,09'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç.Fonu0,0332056,50
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon0,0421422,41
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon14,8740871,82
Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen.Fonu(HSYF)0,385561,81
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,0809861,52
TEB Portföy İki. Değ. Fon0,0746391,37
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,0420321,21
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu1,2780061,18
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. ÖzelFonu0,0193981,08
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0435221,04
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF0,0156451,09
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert.Katılım EYF0,0102221,05
Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF0,0167271,05
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF0,0159791,00
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0169560,99
Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0116770,96
Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0144940,92
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0115360,91
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF0,0132410,89
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF0,0158170,88

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:02
  1. Yatırımcı rehberi (4)

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