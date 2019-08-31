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Yatırımcı rehberi (3)

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:03
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,42, BES fonları ise yüzde 0,74 değer kazandı.

Yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,91 ile kıymetli madenler fonları olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,24 ile hisse senedi fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında ise yüzde 3,95 ile kıymetli madenler fonları en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,4229526332
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları0,38766610
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları0,6316151
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları-0,24624913
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon0,5771665
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,4335323
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları3,9113130
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,3322220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,7426619868
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları0,67553124
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları0,18220
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi0,1328226
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar0,001178136
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları0,5029272
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler3,9514140
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,2721210


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)


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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:03
  1. Yatırımcı rehberi (3)

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