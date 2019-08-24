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Yatırımcı rehberi (3)

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:03
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,53, BES fonları ise yüzde 0,22 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,97 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise yüzde 1,95 yükselen kıymetli madenler fonları en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında en fazla yüzde 0,78 ile karma ve esnek fonlar geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,5329521382
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları0,52766412
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,6716160
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,67621646
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,61715021
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,4835323
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları1,9713130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3422220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,22266150116
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları0,96553124
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları0,27220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,5228325
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar-0,781175562
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,5629245
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler1,9514140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3021210


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:03
  1. Yatırımcı rehberi (3)

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