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Yatırımcı rehberi (3)

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,30, BES fonları ise yüzde 0,27 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,08 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 1,84 ile hisse senedi fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında ise yüzde 2,95 yükselen kıymetli madenler fonları en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında da en fazla yüzde 2,38 ile hisse senedi geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,30295189106
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları0,3476715
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,2716115
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,8462161
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,16714427
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,4235278
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları3,0813130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3522220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,27266148118
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları0,2855541
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları-0,63202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-2,3828028
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar-0,251174176
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,27291811
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler2,9514140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3421210


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
  1. Yatırımcı rehberi (3)

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