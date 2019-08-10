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Yatırımcı rehberi (3)

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:03
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,20, BES fonları ise yüzde 0,44 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,12 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 2,68 ile hisse senedi fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında ise yüzde 4,32 yükselen kıymetli madenler fonları en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında da en fazla yüzde 2,42 ile hisse senedi geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,20295163131
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları0,26766115
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,681679
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-2,6862458
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,14713436
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,42352213
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları4,1213130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3722220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,44266146120
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları-0,16553025
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları-1,18202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-2,4228028
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar0,141176750
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,26291415
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler4,3214140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4021210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:03
  1. Yatırımcı rehberi (3)

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