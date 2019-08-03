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Yatırımcı rehberi (3)

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:07
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, BES fonları ise yüzde 0,35 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,38 ile para piyasası fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 3,08 ile kıymetli madenler fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında ise yüzde 0,62 yükselen katılım fonları en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında da en fazla yüzde 3,25 ile kıymetli madenler geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,12294173120
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları0,27766115
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-1,3016115
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,59621844
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,08714525
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3035278
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları-3,0813013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3821210
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)-0,35266166100
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları-0,73553025
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları-0,24202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,0428325
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar0,521178829
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,6229245
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler-3,2514014
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4621210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:07
  1. Yatırımcı rehberi (3)

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