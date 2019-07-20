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Yatırımcı rehberi (3)

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:15
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,58, BES fonları ise yüzde 1,19 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,64 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise yüzde 2,02 yükselen hisse senedi en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,5829528510
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları0,6176760
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,7816133
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,6463594
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,9071692
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,4235341
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları0,7413130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,4121210
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)1,192662633
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları1,2256560
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları1,48220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,0228262
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar1,451161151
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,6529290
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler0,5914140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,5221210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:15
  1. Yatırımcı rehberi (3)

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