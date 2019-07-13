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Yatırımcı rehberi (3)

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:18
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,39 değer kazanırken, BES fonları ise yüzde 0,15 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,57 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise yüzde 1,67 yükselen kıymetli madenler en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında da en fazla yüzde 0,67 ile karma ve esnek fonlar geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,3929621085
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları0,30775720
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,6316160
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,65632834
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,07714427
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,4535314
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları1,5713130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,4221210
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)-0,15266143123
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları-0,50561343
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları0,25220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,0128919
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar-0,671165561
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,4829290
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler1,6714140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4121210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:18
  1. Yatırımcı rehberi (3)

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