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Yatırımcı rehberi (3)

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:39
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,30, BES fonları ise yüzde 0,47 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,42 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 2,40 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında ise yüzde 3,23 yükselen hisse senedi en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında da en fazla yüzde 2,38 ile kıymetli madenler geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,3029724057
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları0,15776116
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,471697
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,4264559
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,2571665
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2835287
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları-2,4013013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,4221210
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,4726621650
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları-0,27563125
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları0,97211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi3,2328262
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar1,441161097
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,6329281
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler-2,3814014
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4321210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:39
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