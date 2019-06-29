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Yatırımcı rehberi (3)

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:01
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,62, BES fonları ise yüzde 1,47 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,99 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor. BES fonlarında ise yüzde 2,10 yükselen kıymetli madenler en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,622972907
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları0,7277761
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,0116151
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,0664622
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,9671701
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,5035341
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları1,9913121
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,4421210
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)1,472662651
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları1,7156560
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları1,45220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,4528280
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar1,411161160
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,8529281
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler2,1014140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,5121210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:01
  1. Yatırımcı rehberi (3)

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