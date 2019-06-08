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Yatırımcı rehberi (3)

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:05
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,50, BES fonları ise yüzde 0,74 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 1,66 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen fon yüzde 2,14 ile kıymetli madenler oldu.

BES fonlarında ise yüzde 4,51 yükselen hisse senedi en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında en fazla yüzde 1,99 ile kıymetli madenler geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,5029623660
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları0,29776215
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,7416511
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,6663558
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,7171656
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,4235287
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları-2,1413013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,6321210
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,7426521352
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları-0,12563125
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları1,73211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi4,5128262
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar1,691161079
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,0928271
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler-1,9914014
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,6521210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:05
  1. Yatırımcı rehberi (3)

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