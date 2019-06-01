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Yatırımcı rehberi (3)

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:22
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,26, BES fonları ise yüzde 0,28 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 1,82 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen fon yüzde 3,13 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında ise yüzde 4,76 yükselen hisse senedi en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında en fazla yüzde 2,87 ile kıymetli madenler geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,2629623363
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları-0,03776215
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-1,0116313
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,8263558
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,3471647
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2335287
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları-3,1313013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,4421210
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,2826521253
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları-0,76563125
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları1,72211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi4,7628262
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar1,321161079
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,7928262
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler-2,8714014
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4621210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:22
  1. Yatırımcı rehberi (3)

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