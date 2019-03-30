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Yatırımcı rehberi (3)

30 Mart 2019 Cumartesi 11:18
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,23, BES fonları yüzde 2,91 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 1,19 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 5,44 ile hisse senedi fonları oldu.

BES fonlarında ise yüzde 1,28 yükselen kıymetli madenler en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında da en fazla yüzde 8,41 ile hisse senedi geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları-0,23309134175
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları-0,27814932
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-1,4916610
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-5,4465461
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-1,71731558
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,36392613
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları1,1913121
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3922220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)-2,9126553212
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları-3,0056749
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları-3,44202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-8,4128028
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar-4,271169107
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,5628226
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler1,2814140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4321210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:18
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