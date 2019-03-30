Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,23, BES fonları yüzde 2,91 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 1,19 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 5,44 ile hisse senedi fonları oldu.

BES fonlarında ise yüzde 1,28 yükselen kıymetli madenler en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında da en fazla yüzde 8,41 ile hisse senedi geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri(%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları -0,23 309 134 175 Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları -0,27 81 49 32 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -1,49 16 6 10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -5,44 65 4 61 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -1,71 73 15 58 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,36 39 26 13 Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları 1,19 13 12 1 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,39 22 22 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) -2,91 265 53 212 Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları -3,00 56 7 49 Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları -3,44 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -8,41 28 0 28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar -4,27 116 9 107 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,56 28 2 26 Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler 1,28 14 14 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,43 21 21 0

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)