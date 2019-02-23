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Yatırımcı rehberi (3)

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:30
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,50, BES fonları yüzde 0,43 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 2,54 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise yüzde 2,59 yükselen kıymetli madenler en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,5030929217
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları0,4181756
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,7616160
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,0565569
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,5173721
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,4639381
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları2,5413130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,4322220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,4326521649
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları0,21563323
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları0,55220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,7028280
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar0,051169125
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,6628271
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler2,5914140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4321210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:30
  1. Yatırımcı rehberi (3)

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