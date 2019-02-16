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Yatırımcı rehberi (3)

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:03
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,43, BES fonları yüzde 0,40 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 0,87 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise yüzde 0,88 yükselen kıymetli madenler en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında bir tek yüzde 0,20 ile fon sepeti fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,4330925455
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları0,4481801
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,4016160
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,32652342
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,4073658
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,4139354
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları0,8713130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,4322220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,4026523826
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları0,4356551
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları-0,20211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,00281612
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar0,331161069
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3128253
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler0,8814140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4321210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:03
  1. Yatırımcı rehberi (3)

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