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Yatırımcı rehberi (3)

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:02
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,34 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,13 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 0,49 ile borçlanma araçları fonları olurken, en fazla gerileyen yüzde 0,66 ile hisse senedi fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında ise yüzde 0,43 yükselen katılım fonları en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında en fazla yüzde 1,26 ile hisse senedi geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,34312181127
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları0,49836912
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1716115
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,6665955
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,06734033
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,40392711
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları-0,0113211
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,4323230
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)-0,13265113150
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları-0,08562234
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları-0,11211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,2628028
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar-0,211164571
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,4328234
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler-0,0514112
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4221210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 11:02
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