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Yatırımcı rehberi (3)

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:03
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,46, BES fonları yüzde 0,98 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 3,48 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 1,98 ile kıymetli madenler fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında ise yüzde 5,28 yükselen hisse senedi en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 2,02 ile kıymetli madenler oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,4631725760
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları0,26836617
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,671697
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları3,4865578
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,7576724
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,27403010
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları-1,9814014
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,4423230
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,9826521946
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları0,09563125
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları2,19220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi5,2828262
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar1,881161124
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,5128271
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler-2,0214014
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4421210


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:03
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