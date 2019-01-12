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Yatırımcı rehberi (3)

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:02
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,73, BES fonları yüzde 0,63 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 5,58 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise yüzde 4,02 yükselen hisse senedi en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,7331929027
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları0,32846319
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,8916160
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları5,5867670
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,6276715
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,4339390
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları0,3414113
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,4323230
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,6326521252
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları0,00561837
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları1,69220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi4,0228280
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar0,6911610115
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,7328280
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler0,6614140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4221210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:02
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