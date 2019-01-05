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Yatırımcı rehberi (3)

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:02
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,48, BES fonları yüzde 0,75 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 4,58 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 1,77 ile hisse senedi fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında ise yüzde 4,28 yükselen kıymetli madenler en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 2,93 ile hisse senedi geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,48319209108
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları0,6384811
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,9216160
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,7767859
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,33764036
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,62392712
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları4,5814140
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,4323230
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,7526517490
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları1,3956560
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları-1,11211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-2,9328226
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar0,171166451
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,07281612
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler4,2814140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4221210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:02
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