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Yatırımcı rehberi (3)

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:02
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,36, BES fonları yüzde 0,33 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 1,96 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 0,01 ile hisse senedi fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında ise yüzde 1,85 yükselen kıymetli madenler en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında bir tek yüzde 0,79 ile hisse senedi geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,36322208111
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları0,3484784
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,2616115
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,0167859
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,08794434
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,4539309
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları1,9614140
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,4423230
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,3326518481
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları0,3156560
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları0,00211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,7928127
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar0,171167442
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,17281711
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler1,8514140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4621210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:02
  1. Yatırımcı rehberi (3)

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