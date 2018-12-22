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Yatırımcı rehberi (3)

22 Aralık 2018 Cumartesi 11:45
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,17, BES fonları yüzde 0,76 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 0,47 ile borçlanma araçları fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 3,07 ile hisse senedi fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında ise yüzde 1,22 yükselen borçlanma araçları en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında en fazla yüzde 1,24 ile kıymetli madenler geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,1732224280
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları0,4784759
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-1,041679
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-3,07675116
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,42796316
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,30392316
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları-1,2214014
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,4523230
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,7626520758
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları1,2256497
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları0,38211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,0828208
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar1,0711610115
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,09281513
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler-1,2414014
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4421210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 11:45
  1. Yatırımcı rehberi (3)

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