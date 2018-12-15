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Yatırımcı rehberi (3)

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:09
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,35 değer kazanırken, BES fonları yüzde 0,34 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 0,52 ile borçlanma araçları fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 1,06 ile hisse senedi fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında ise yüzde 0,60 yükselen kıymetli madenler en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında en fazla yüzde 0,88 ile hisse senedi geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,35324183141
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları0,52846618
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,011697
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,0668464
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,16804040
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,36392910
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları0,4614122
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,4723230
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)-0,34265106158
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları-0,06563125
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları-0,48202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,7928226
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar-0,881162987
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,1528918
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler0,6014140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4621210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:09
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