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Yatırımcı rehberi (3)

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:14
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,71, BES fonları ise yüzde 0,50 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 4,86 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 0,32 ile hisse senedi fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında ise yüzde 4,60 yükselen kıymetli madenler en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında en fazla yüzde 1,84 ile hisse senedi geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,71324214109
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları0,84847112
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,3016151
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,3268860
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,61805129
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,7139327
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları4,8614140
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,4723230
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,50265134131
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları1,26563125
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları-0,28211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,8428325
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar-0,471163977
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,5428253
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler4,6014140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4621210


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:14
  1. Yatırımcı rehberi (3)

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