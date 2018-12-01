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Yatırımcı rehberi (3)

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:24
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,35, BES fonları ise yüzde 0,57 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 2,44 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 2,68 ile kıymetli madenler fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında ise yüzde 2,38 yükselen hisse senedi en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında en fazla yüzde 2,56 ile kıymetli madenler geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,3532525569
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları0,12846617
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,0516511
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,4468608
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,41817110
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2339309
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları-2,6814014
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,4523230
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,5726521352
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları-0,07563125
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları1,08211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,3828262
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar1,381161115
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,6428235
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler-2,5614014
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4621210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:24
  1. Yatırımcı rehberi (3)

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