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Yatırımcı rehberi (3)

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:02
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,19, BES fonları ise yüzde 0,83 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 0,45 ile para piyasası fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 2,74 ile hisse senedi fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında ise yüzde 0,46 yükselen para piyasası en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında en fazla yüzde 1,48 ile borçlanma araçları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları-0,19324151173
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları-0,11835528
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-1,5116016
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-2,7468662
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,46814338
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,35392316
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları-0,8314113
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,4523230
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)-0,8326581184
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları-1,4856650
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları-0,30202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,1328028
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar-0,761163878
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,28281612
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler-0,7914014
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4621210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:02
  1. Yatırımcı rehberi (3)

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