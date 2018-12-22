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Yatırımcı rehberi (2)

22 Aralık 2018 Cumartesi 11:44
Yatırımcı rehberi (2)

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı2017 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2017 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın158,80214,20215,000,3735,39
Cumhuriyet1.062,001.431,001.436,000,3535,22
ABD Doları3,79405,39305,3010-1,7139,72
Avro4,54906,08406,0630-0,3533,28
İngiliz Sterlini5,13506,77706,7140-0,9330,75
İsviçre Frangı3,88805,38605,3520-0,6337,65

(Sürecek)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 11:44
  1. Yatırımcı rehberi (2)

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