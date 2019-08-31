Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çokyükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 1,47 0,98 50,00 Fenerbahçe Futbol 9,20 7,63 20,58 Kerevitaş Gıda 2,28 1,97 15,74 Gözde Girişim 2,89 2,50 15,60 Odaş Elektrik 1,54 1,40 10,00 Net Holding 1,65 1,53 7,84 Beşiktaş Futbol Yat. 1,57 1,46 7,53 Metro Holding 1,30 1,21 7,44 Alarko Holding 4,18 3,90 7,18 Eczacıbaşı İlaç 2,61 2,46 6,10 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yapı ve Kredi Bank. 2,29 2,51 -8,76 Türk Traktör 34,76 37,00 -6,05 Tukaş 4,13 4,37 -5,49 Bim Mağazalar 47,02 49,52 -5,05 Tüpraş 126,00 132,00 -4,55 Tekfen Holding 20,72 21,68 -4,43 Ege Endüstri 463,30 482,50 -3,98 İhlas Holding 0,49 0,51 -3,92 Coca Cola İçecek 34,46 35,70 -3,47 Doğan Holding 1,32 1,35 -2,22 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 4.303.337.515 Garanti Bankası 3.802.821.464 Aselsan 1.413.702.407 Akbank 1.041.604.580 Pegasus 960.030.742 T. Halk Bankası 947.783.258 Tüpraş 938.038.996 Yapı ve Kredi Bank. 855.903.293 Petkim 807.287.574 Vakıflar Bankası 797.821.466

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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