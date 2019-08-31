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Yatırımcı rehberi (10)

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:07
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret1,470,9850,00
Fenerbahçe Futbol9,207,6320,58
Kerevitaş Gıda2,281,9715,74
Gözde Girişim2,892,5015,60
Odaş Elektrik1,541,4010,00
Net Holding1,651,537,84
Beşiktaş Futbol Yat.1,571,467,53
Metro Holding1,301,217,44
Alarko Holding4,183,907,18
Eczacıbaşı İlaç2,612,466,10
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yapı ve Kredi Bank.2,292,51-8,76
Türk Traktör34,7637,00-6,05
Tukaş4,134,37-5,49
Bim Mağazalar47,0249,52-5,05
Tüpraş126,00132,00-4,55
Tekfen Holding20,7221,68-4,43
Ege Endüstri463,30482,50-3,98
İhlas Holding0,490,51-3,92
Coca Cola İçecek34,4635,70-3,47
Doğan Holding1,321,35-2,22
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları4.303.337.515
Garanti Bankası3.802.821.464
Aselsan1.413.702.407
Akbank1.041.604.580
Pegasus960.030.742
T. Halk Bankası947.783.258
Tüpraş938.038.996
Yapı ve Kredi Bank.855.903.293
Petkim807.287.574
Vakıflar Bankası797.821.466


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:07
  1. Yatırımcı rehberi (10)

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