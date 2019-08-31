Yatırımcı rehberi (10)31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:07
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çokyükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,47
|0,98
|50,00
|Fenerbahçe Futbol
|9,20
|7,63
|20,58
|Kerevitaş Gıda
|2,28
|1,97
|15,74
|Gözde Girişim
|2,89
|2,50
|15,60
|Odaş Elektrik
|1,54
|1,40
|10,00
|Net Holding
|1,65
|1,53
|7,84
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,57
|1,46
|7,53
|Metro Holding
|1,30
|1,21
|7,44
|Alarko Holding
|4,18
|3,90
|7,18
|Eczacıbaşı İlaç
|2,61
|2,46
|6,10
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,29
|2,51
|-8,76
|Türk Traktör
|34,76
|37,00
|-6,05
|Tukaş
|4,13
|4,37
|-5,49
|Bim Mağazalar
|47,02
|49,52
|-5,05
|Tüpraş
|126,00
|132,00
|-4,55
|Tekfen Holding
|20,72
|21,68
|-4,43
|Ege Endüstri
|463,30
|482,50
|-3,98
|İhlas Holding
|0,49
|0,51
|-3,92
|Coca Cola İçecek
|34,46
|35,70
|-3,47
|Doğan Holding
|1,32
|1,35
|-2,22
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|4.303.337.515
|Garanti Bankası
|3.802.821.464
|Aselsan
|1.413.702.407
|Akbank
|1.041.604.580
|Pegasus
|960.030.742
|T. Halk Bankası
|947.783.258
|Tüpraş
|938.038.996
|Yapı ve Kredi Bank.
|855.903.293
|Petkim
|807.287.574
|Vakıflar Bankası
|797.821.466
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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