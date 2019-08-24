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Yatırımcı rehberi (10)

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:06
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
MLP Sağlık13,5911,8314,88
Pegasus69,3060,4514,64
Gübre Fabrik.4,063,709,73
Anadolu Cam2,552,358,51
Trakya Cam2,542,358,09
Coca Cola İçecek35,7033,127,79
T. Halk Bankası5,655,267,41
Soda Sanayii5,645,267,22
Vestel10,639,927,16
Park Elek.Madencilik3,012,826,74
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Gayrimenkul0,821,08-24,07
Odaş Elektrik1,401,65-15,15
Koza Madencilik8,138,92-8,86
İndeks Bilgisayar7,317,97-8,28
Kerevitaş Gıda1,972,12-7,08
Tukaş4,374,66-6,22
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,541,64-6,10
Yataş5,295,61-5,70
Tofaş Oto. Fab.17,8018,85-5,57
Şok Marketler10,7511,38-5,54
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası4.569.205.341
Türk Hava Yolları4.489.123.861
Aselsan1.952.199.193
Pegasus1.488.350.974
T. Halk Bankası1.302.968.946
Akbank1.278.493.144
Koza Madencilik1.266.630.556
Vakıflar Bankası1.048.574.449
Tüpraş963.412.683
İş Bankası (C)904.100.297


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:06
  1. Yatırımcı rehberi (10)

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