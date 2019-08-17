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Yatırımcı rehberi (10)

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:10
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret1,020,9112,09
Pegasus60,4554,8010,31
Koza Madencilik8,928,376,57
Parsan14,8513,946,53
Metro Holding1,191,126,25
Alarko Holding3,763,575,32
Ford Otosan60,2557,305,15
Türk Traktör39,1037,205,11
Odaş Elektrik1,651,575,10
Bim Mağazalar50,1048,203,94
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Endüstri456,70521,20-12,38
Akbank6,937,60-8,82
Garanti Bankası8,939,77-8,60
Türk Telekom5,165,64-8,51
Vakıflar Bankası4,374,75-8,00
Ereğli Demir Çelik6,216,73-7,73
Anadolu Cam2,352,54-7,48
İş Bankası (C)5,355,76-7,12
T. Halk Bankası5,265,66-7,07
Tüpraş125,80135,10-6,88
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.399.092.476
Türk Hava Yolları1.433.175.845
Akbank702.460.688
Pegasus608.399.897
Koza Madencilik508.828.705
Vakıflar Bankası462.878.202
T. Halk Bankası451.021.169
İş Bankası (C)440.557.585
Petkim388.667.017
Tüpraş379.416.906

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:10
  1. Yatırımcı rehberi (10)

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