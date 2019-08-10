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Yatırımcı rehberi (10)

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:05
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Koza Madencilik8,377,1017,89
İpek Doğal Enerji5,915,1015,88
Anadolu Efes24,0821,2013,58
Pegasus54,8048,4613,08
Koza Altın62,8056,1011,94
Aksa Enerji2,522,2810,53
Odaş Elektrik1,571,449,03
Türk Telekom5,645,218,25
İhlas Holding0,530,498,16
Migros Ticaret18,3017,017,58
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Parsan13,9416,56-15,82
Netaş Telekom.6,717,63-12,06
Çemtaş4,945,59-11,63
Şişe Cam4,314,79-10,02
Kordsa Teknik Tekstil11,2112,39-9,52
Aselsan17,2118,91-8,99
Soda Sanayii5,626,16-8,77
Anadolu Cam2,542,77-8,30
Gözde Girişim2,632,84-7,39
Petkim3,533,81-7,35
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları4.733.896.256
Garanti Bankası4.575.302.223
Aselsan1.547.090.413
Akbank1.502.830.502
Koza Madencilik1.473.233.194
T. Halk Bankası1.308.102.476
Petkim1.148.579.224
Vakıflar Bankası1.090.906.218
İş Bankası (C)1.006.113.715
Tüpraş717.122.308


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:05
  1. Yatırımcı rehberi (10)

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