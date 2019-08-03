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Yatırımcı rehberi (10)

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:09
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrik.3,653,2113,71
Türk Traktör35,0031,0612,69
İndeks Bilgisayar8,327,579,91
Polisan Holding2,382,189,17
Doğan Holding1,311,209,17
Parsan16,5615,189,09
İhlas Holding0,490,458,89
İhlas Gayrimenkul1,020,957,37
Park Elek.Madencilik3,092,887,29
Netaş Telekom.7,637,196,12
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Arçelik17,1921,00-18,14
Türk Telekom5,215,73-9,08
T. Halk Bankası5,736,28-8,76
İş Fin.Kir.2,442,67-8,61
Turkcell12,2513,27-7,69
Vakıflar Bankası4,715,08-7,28
Trakya Cam2,682,89-7,27
İttifak Holding5,806,25-7,20
Tekfen Holding23,3425,10-7,01
Aksa Enerji2,282,45-6,94
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları5.179.606.308
Garanti Bankası4.303.372.003
Aselsan1.991.956.531
T. Halk Bankası1.858.982.175
Akbank1.469.432.310
Vakıflar Bankası1.216.898.603
Petkim985.386.066
Tüpraş923.351.725
Koza Madencilik910.229.288
Yapı ve Kredi Bank.736.071.943


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:09
  1. Yatırımcı rehberi (10)

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