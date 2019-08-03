Yatırımcı rehberi (10)03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:09
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çokyükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|3,65
|3,21
|13,71
|Türk Traktör
|35,00
|31,06
|12,69
|İndeks Bilgisayar
|8,32
|7,57
|9,91
|Polisan Holding
|2,38
|2,18
|9,17
|Doğan Holding
|1,31
|1,20
|9,17
|Parsan
|16,56
|15,18
|9,09
|İhlas Holding
|0,49
|0,45
|8,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,02
|0,95
|7,37
|Park Elek.Madencilik
|3,09
|2,88
|7,29
|Netaş Telekom.
|7,63
|7,19
|6,12
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Arçelik
|17,19
|21,00
|-18,14
|Türk Telekom
|5,21
|5,73
|-9,08
|T. Halk Bankası
|5,73
|6,28
|-8,76
|İş Fin.Kir.
|2,44
|2,67
|-8,61
|Turkcell
|12,25
|13,27
|-7,69
|Vakıflar Bankası
|4,71
|5,08
|-7,28
|Trakya Cam
|2,68
|2,89
|-7,27
|İttifak Holding
|5,80
|6,25
|-7,20
|Tekfen Holding
|23,34
|25,10
|-7,01
|Aksa Enerji
|2,28
|2,45
|-6,94
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|5.179.606.308
|Garanti Bankası
|4.303.372.003
|Aselsan
|1.991.956.531
|T. Halk Bankası
|1.858.982.175
|Akbank
|1.469.432.310
|Vakıflar Bankası
|1.216.898.603
|Petkim
|985.386.066
|Tüpraş
|923.351.725
|Koza Madencilik
|910.229.288
|Yapı ve Kredi Bank.
|736.071.943
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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