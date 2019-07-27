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Yatırımcı rehberi (10)

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:11
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Özderici GMYO0,810,6917,39
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,731,5213,82
Metro Holding1,110,9813,27
Parsan15,1813,7710,24
Migros Ticaret16,4014,949,77
Gübre Fabrik.3,213,016,64
Vakıflar Bankası5,084,815,61
Anadolu Efes21,4620,345,51
Anadolu Grubu Holding11,8111,225,26
Kerevitaş Gıda2,192,094,78
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus46,9450,40-6,87
Karsan Otomotiv1,121,20-6,67
İş GMYO0,971,02-4,90
Tekfen Holding25,1026,32-4,64
TAV Havalimanları24,7625,76-3,88
ICBC Turkey Bank3,493,63-3,86
Gözde Girişim2,802,91-3,78
İş Fin.Kir.2,672,76-3,26
Net Holding1,621,66-2,41
Fenerbahçe Futbol7,497,67-2,35
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası6.577.915.347
Türk Hava Yolları5.927.952.862
T. Halk Bankası2.259.136.858
Akbank1.995.038.477
Vakıflar Bankası1.414.252.977
Aselsan1.350.048.554
Kardemir (D)1.170.737.615
Petkim1.059.865.154
İş Bankası (C)1.050.994.878
Tüpraş729.320.548

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:11
  1. Yatırımcı rehberi (10)

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