Yatırımcı rehberi (10)27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:11
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çokyükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Özderici GMYO
|0,81
|0,69
|17,39
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|1,73
|1,52
|13,82
|Metro Holding
|1,11
|0,98
|13,27
|Parsan
|15,18
|13,77
|10,24
|Migros Ticaret
|16,40
|14,94
|9,77
|Gübre Fabrik.
|3,21
|3,01
|6,64
|Vakıflar Bankası
|5,08
|4,81
|5,61
|Anadolu Efes
|21,46
|20,34
|5,51
|Anadolu Grubu Holding
|11,81
|11,22
|5,26
|Kerevitaş Gıda
|2,19
|2,09
|4,78
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|46,94
|50,40
|-6,87
|Karsan Otomotiv
|1,12
|1,20
|-6,67
|İş GMYO
|0,97
|1,02
|-4,90
|Tekfen Holding
|25,10
|26,32
|-4,64
|TAV Havalimanları
|24,76
|25,76
|-3,88
|ICBC Turkey Bank
|3,49
|3,63
|-3,86
|Gözde Girişim
|2,80
|2,91
|-3,78
|İş Fin.Kir.
|2,67
|2,76
|-3,26
|Net Holding
|1,62
|1,66
|-2,41
|Fenerbahçe Futbol
|7,49
|7,67
|-2,35
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|6.577.915.347
|Türk Hava Yolları
|5.927.952.862
|T. Halk Bankası
|2.259.136.858
|Akbank
|1.995.038.477
|Vakıflar Bankası
|1.414.252.977
|Aselsan
|1.350.048.554
|Kardemir (D)
|1.170.737.615
|Petkim
|1.059.865.154
|İş Bankası (C)
|1.050.994.878
|Tüpraş
|729.320.548
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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