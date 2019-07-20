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Yatırımcı rehberi (10)

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:17
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrik.3,012,5219,44
Yataş5,424,7214,83
Tekfen Holding26,3223,7410,87
ICBC Turkey Bank3,633,2910,33
Yapı ve Kredi Bank.2,712,4610,16
Pegasus50,4045,949,71
Tofaş Oto. Fab.20,1018,359,54
Migros Ticaret14,9413,699,13
Aselsan18,1916,689,05
Doğtaş Kelebek Mobilya1,020,948,51
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Parsan13,7714,53-5,23
İttifak Holding6,206,45-3,88
İş Fin.Kir.2,762,87-3,83
Enka İnşaat5,785,83-0,86
Kordsa Teknik Tekstil11,9112,00-0,75
Çemtaş5,825,86-0,68
Çelebi92,6093,00-0,43
Turkcell13,2513,30-0,38
Şok Marketler9,659,68-0,31
Doğan Holding1,191,190,00
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası6.387.799.543
Türk Hava Yolları4.749.688.728
T. Halk Bankası2.159.328.667
Akbank1.416.560.981
Vakıflar Bankası1.199.553.863
Aselsan1.155.397.800
Petkim1.036.969.061
Kardemir (D)930.365.683
Tüpraş724.970.813
Yapı ve Kredi Bank.670.922.433

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:17
  1. Yatırımcı rehberi (10)

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