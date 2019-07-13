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Yatırımcı rehberi (10)

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:20
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemtaş5,865,398,72
Tüpraş124,00114,608,20
İttifak Holding6,456,066,44
Kerevitaş Gıda1,991,876,42
Koza Altın51,9049,345,19
Enerjisa Enerji6,105,864,10
Ege Endüstri508,00489,003,89
Turkcell13,3012,833,66
Otokar115,50112,302,85
Doğan Holding1,191,162,59
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Vestel9,7911,24-12,90
Türk Hava Yolları11,9513,34-10,42
Verusa Holding14,8216,52-10,29
Hektaş12,9414,34-9,76
Gersan Elektrik2,082,30-9,57
Odaş Elektrik1,341,48-9,46
Karsan Otomotiv1,141,25-8,80
Garanti Bankası9,2610,15-8,77
Sasa Polyester6,206,79-8,69
ICBC Turkey Bank3,293,60-8,61
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası7.804.109.797
Türk Hava Yolları5.269.701.677
Akbank2.013.200.217
Vakıflar Bankası1.878.772.367
T. Halk Bankası1.845.541.119
Kardemir (D)1.218.510.186
Petkim1.190.001.235
Yapı ve Kredi Bank.1.170.445.783
İş Bankası (C)1.122.230.583
Tüpraş1.066.519.168


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:20
  1. Yatırımcı rehberi (10)

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