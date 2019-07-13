Yatırımcı rehberi (10)13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:20
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çokyükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|5,86
|5,39
|8,72
|Tüpraş
|124,00
|114,60
|8,20
|İttifak Holding
|6,45
|6,06
|6,44
|Kerevitaş Gıda
|1,99
|1,87
|6,42
|Koza Altın
|51,90
|49,34
|5,19
|Enerjisa Enerji
|6,10
|5,86
|4,10
|Ege Endüstri
|508,00
|489,00
|3,89
|Turkcell
|13,30
|12,83
|3,66
|Otokar
|115,50
|112,30
|2,85
|Doğan Holding
|1,19
|1,16
|2,59
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|9,79
|11,24
|-12,90
|Türk Hava Yolları
|11,95
|13,34
|-10,42
|Verusa Holding
|14,82
|16,52
|-10,29
|Hektaş
|12,94
|14,34
|-9,76
|Gersan Elektrik
|2,08
|2,30
|-9,57
|Odaş Elektrik
|1,34
|1,48
|-9,46
|Karsan Otomotiv
|1,14
|1,25
|-8,80
|Garanti Bankası
|9,26
|10,15
|-8,77
|Sasa Polyester
|6,20
|6,79
|-8,69
|ICBC Turkey Bank
|3,29
|3,60
|-8,61
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|7.804.109.797
|Türk Hava Yolları
|5.269.701.677
|Akbank
|2.013.200.217
|Vakıflar Bankası
|1.878.772.367
|T. Halk Bankası
|1.845.541.119
|Kardemir (D)
|1.218.510.186
|Petkim
|1.190.001.235
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.170.445.783
|İş Bankası (C)
|1.122.230.583
|Tüpraş
|1.066.519.168
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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