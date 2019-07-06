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Yatırımcı rehberi (10)

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:41
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gersan Elektrik2,301,9120,42
Vakıflar Bankası4,884,1916,47
Garanti Bankası10,159,1011,54
Akbank7,546,8010,88
T.S.K.B.0,820,7410,81
Yapı ve Kredi Bank.2,662,4110,37
Kerevitaş Gıda1,871,719,36
İş Bankası (C)6,606,059,09
Hektaş14,3413,178,88
Bim Mağazalar86,1079,658,10
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tukaş4,275,11-16,44
İpek Doğal Enerji5,035,71-11,91
Koza Madencilik6,277,08-11,44
Vestel11,2412,36-9,06
Verusa Holding16,5218,05-8,48
ICBC Turkey Bank3,603,92-8,16
TAV Havalimanları24,8827,00-7,85
Koza Altın49,3452,85-6,64
İttifak Holding6,066,40-5,31
Ford Otosan59,6562,50-4,56
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları5.704.644.908
Garanti Bankası5.373.523.636
Akbank2.291.510.259
T. Halk Bankası2.201.868.197
Kardemir (D)1.486.142.674
ICBC Turkey Bank1.449.522.236
Vakıflar Bankası1.416.271.678
Petkim1.288.438.760
Aselsan1.100.856.857
İş Bankası (C)980.292.800

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:41
  1. Yatırımcı rehberi (10)

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