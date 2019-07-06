Yatırımcı rehberi (10)06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:41
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çokyükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gersan Elektrik
|2,30
|1,91
|20,42
|Vakıflar Bankası
|4,88
|4,19
|16,47
|Garanti Bankası
|10,15
|9,10
|11,54
|Akbank
|7,54
|6,80
|10,88
|T.S.K.B.
|0,82
|0,74
|10,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,66
|2,41
|10,37
|Kerevitaş Gıda
|1,87
|1,71
|9,36
|İş Bankası (C)
|6,60
|6,05
|9,09
|Hektaş
|14,34
|13,17
|8,88
|Bim Mağazalar
|86,10
|79,65
|8,10
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tukaş
|4,27
|5,11
|-16,44
|İpek Doğal Enerji
|5,03
|5,71
|-11,91
|Koza Madencilik
|6,27
|7,08
|-11,44
|Vestel
|11,24
|12,36
|-9,06
|Verusa Holding
|16,52
|18,05
|-8,48
|ICBC Turkey Bank
|3,60
|3,92
|-8,16
|TAV Havalimanları
|24,88
|27,00
|-7,85
|Koza Altın
|49,34
|52,85
|-6,64
|İttifak Holding
|6,06
|6,40
|-5,31
|Ford Otosan
|59,65
|62,50
|-4,56
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|5.704.644.908
|Garanti Bankası
|5.373.523.636
|Akbank
|2.291.510.259
|T. Halk Bankası
|2.201.868.197
|Kardemir (D)
|1.486.142.674
|ICBC Turkey Bank
|1.449.522.236
|Vakıflar Bankası
|1.416.271.678
|Petkim
|1.288.438.760
|Aselsan
|1.100.856.857
|İş Bankası (C)
|980.292.800
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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