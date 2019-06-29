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Yatırımcı rehberi (10)

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:05
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
ICBC Turkey Bank3,923,1524,44
Pegasus45,6039,1016,62
Mavi Giyim40,2036,769,36
T. Halk Bankası5,745,308,30
Vakıflar Bankası4,193,878,27
Kerevitaş Gıda1,711,588,23
İş Bankası (C)6,055,627,65
Coca Cola İçecek29,8827,827,40
Galatasaray Sportif1,471,377,30
Türk Traktör31,6629,527,25
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Fin.Kir.3,003,75-20,00
İttifak Holding6,407,20-11,11
Soda Sanayii6,366,85-7,15
MLP Sağlık11,5712,35-6,32
Tekfen Holding25,9626,78-3,06
Çelebi100,00103,00-2,91
Koza Madencilik7,087,27-2,61
Kordsa Teknik Tekstil12,1212,43-2,49
Polisan Holding2,222,27-2,20
Verusa Holding18,0518,44-2,11
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası5.749.538.964
Türk Hava Yolları3.747.956.284
T. Halk Bankası1.820.465.916
Akbank1.777.212.992
Petkim1.267.890.809
İş Bankası (C)1.172.153.285
Vakıflar Bankası1.160.033.025
Kardemir (D)1.134.274.774
Aselsan745.050.099
Yapı ve Kredi Bank.743.007.727

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:05
  1. Yatırımcı rehberi (10)

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