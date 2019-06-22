Yatırımcı rehberi (10)22 Haziran 2019 Cumartesi 11:26
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çokyükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|7,20
|6,14
|17,26
|Vestel
|11,68
|10,16
|14,96
|Çelebi
|103,00
|91,40
|12,69
|Akbank
|6,72
|6,06
|10,89
|İpek Doğal Enerji
|5,62
|5,07
|10,85
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,33
|2,11
|10,43
|İş Bankası (C)
|5,62
|5,09
|10,41
|Trabzonspor Sportif
|0,99
|0,90
|10,00
|Arçelik
|19,37
|17,65
|9,75
|Garanti Bankası
|8,55
|7,86
|8,78
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Polisan Holding
|2,27
|2,77
|-18,05
|İş Fin.Kir.
|3,75
|4,51
|-16,85
|Koza Madencilik
|7,27
|7,78
|-6,56
|Tat Gıda
|4,30
|4,50
|-4,44
|Global Yat. Holding
|2,97
|3,08
|-3,57
|Enerjisa Enerji
|5,19
|5,35
|-2,99
|Tüpraş
|114,10
|117,50
|-2,89
|İhlas Holding
|0,42
|0,43
|-2,33
|Bim Mağazalar
|77,70
|78,95
|-1,58
|Soda Sanayii
|6,85
|6,96
|-1,58
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|6.323.827.133
|Türk Hava Yolları
|4.666.384.834
|Akbank
|1.820.975.906
|Kardemir (D)
|1.722.413.317
|Petkim
|1.577.647.625
|T. Halk Bankası
|1.445.201.341
|Vakıflar Bankası
|1.331.170.283
|Aselsan
|1.248.929.353
|İş Bankası (C)
|1.226.653.091
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.072.264.522
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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