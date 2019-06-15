Yatırımcı rehberi (10)15 Haziran 2019 Cumartesi 11:09
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çokyükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|13,70
|11,89
|15,22
|Polisan Holding
|2,77
|2,46
|12,60
|Park Elek.Madencilik
|2,18
|2,00
|9,00
|Çelebi
|91,40
|84,40
|8,29
|Sasa Polyester
|6,72
|6,23
|7,87
|Alarko Holding
|3,11
|2,89
|7,61
|Global Yat. Holding
|3,08
|2,90
|6,21
|Karsan Otomotiv
|1,21
|1,14
|6,14
|Ege Endüstri
|482,40
|455,20
|5,98
|Hektaş
|12,69
|12,02
|5,57
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|4,51
|4,99
|-9,62
|ICBC Turkey Bank
|3,07
|3,36
|-8,63
|Metro Holding
|0,97
|1,06
|-8,49
|Vakıflar Bankası
|3,58
|3,89
|-7,97
|Anadolu Efes
|18,50
|19,99
|-7,45
|Tüpraş
|117,50
|126,90
|-7,41
|MLP Sağlık
|11,82
|12,64
|-6,49
|Garanti Bankası
|7,86
|8,40
|-6,43
|Trakya Cam
|2,72
|2,89
|-5,88
|Aselsan
|17,64
|18,70
|-5,67
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.265.195.330
|Türk Hava Yolları
|3.921.308.191
|Petkim
|1.736.779.655
|Akbank
|1.517.870.298
|Kardemir (D)
|1.285.219.507
|T. Halk Bankası
|1.277.159.593
|İş Bankası (C)
|1.072.213.241
|Yapı ve Kredi Bank.
|934.166.055
|Aselsan
|918.340.248
|Koza Madencilik
|904.775.548
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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