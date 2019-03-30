0553 313 94 23

Yatırımcı rehberi (10)

30 Mart 2019 Cumartesi 11:23
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Verusa Holding21,9221,024,28
Ereğli Demir Çelik9,128,803,64
İhlas Gayrimenkul0,870,852,35
Aksa9,189,002,00
Şok Marketler9,048,891,69
Metro Holding0,750,741,35
Deva Holding4,344,291,17
Kordsa Teknik Tekstil10,4110,380,29
Çemaş Döküm0,750,750,00
İskenderun Demir Çelik7,157,16-0,14
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Albaraka Türk1,551,85-16,22
Anadolu Efes17,5120,18-13,23
Tekfen Holding22,5425,94-13,11
Vakıflar Bankası4,535,16-12,21
GSD Holding0,891,01-11,88
Gersan Elektrik1,982,22-10,81
İndeks Bilgisayar7,047,85-10,32
Enerjisa Enerji5,165,73-9,95
Koç Holding16,0917,84-9,81
Türk Telekom4,354,79-9,19
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası9.299.434.417
Türk Hava Yolları6.166.343.894
Akbank3.775.680.212
Kardemir (D)2.607.271.142
İş Bankası (C)1.980.761.583
Petkim1.800.979.142
Vakıflar Bankası1.679.351.775
Ereğli Demir Çelik1.525.226.377
Tüpraş1.436.280.598
Aselsan1.416.805.858

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:23
  1. Yatırımcı rehberi (10)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bir oy seçimin kaderini değiştirir"
    1. "Bir oy seçimin kaderini değiştirir"
    2. Şırnak’ta kar hayatı olumsuz etkiledi
    3. Bağ evlerine giren hırsız yakalandı
    4. Bu belirtiler sizde de varsa vakit..
    5. Baybakov: “Nükleer güce sahip olmak,..
    6. Fuat Akdoğan’ın son mitinginde izdiham..
    7. Rektör Alkan Bayat ve İskilip’i..
    8. "PKK, en çok zulmü Kürt kardeşlerimize..
    9. Macron Ürdün Kralı 2. Abdullah ile..
    10. MHP’li Yıldız:"Demokrasi düşmanı..
    11. Vakıflardan "kışla arazisi" açıklaması
    12. Dr. Mehmet Nil Hıdır, ‘Büyükşehir..
    13. Crowne Plaza, Ukrayna’da Kapadokya’yı..
    14. KAYSO Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda..
    15. Yusuf'un "Eyvallah"ı en iyi cevap oldu
    16. Türel: " Bu kasetler FETÖ taktiği"
    17. Reuters felaketin bilançosunu duyurdu!..
    18. Ninova AVM dev kadrosunu birini daha..
    19. "82 milyonu kucaklama konusunda ortak..
    20. CHP’nin Efeler adayı Fatih Atay..
    21. Galatasaray’da Diagne ve Mitroglou düz..
    22. Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e..
    23. Sporcuların nasıl beslenmesi gerektiği..
    24. Kayak merkezinde yol genişletme..
    25. Bu araçtan sağ çıktılar
    26. Önce tebrik ettiler sonra alkışladılar
    27. Bakan Soylu seçime saatler kala..
    28. Misinaya takılan ördek AFAD tarafından..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Fırat’ın..
    30. Artvin’de yağışların az olması ile..
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'