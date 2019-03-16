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Yatırımcı rehberi (10)

16 Mart 2019 Cumartesi 11:15
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Deva Holding4,263,7413,90
Emlak Konut GMYO1,691,4913,42
Metro Holding0,980,8811,36
Kardemir (D)2,562,339,87
Eczacıbaşı Yatırım8,367,698,71
Karsan Otomotiv1,551,438,39
Çelebi68,9563,758,16
GSD Holding1,101,027,84
Vestel12,2011,337,68
Doğan Holding1,271,187,63
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk Traktör32,5035,16-7,57
Tekfen Holding24,3026,16-7,11
Gübre Fabrik.3,053,26-6,44
Galatasaray Sportif1,341,43-6,29
Net Holding1,882,00-6,00
Gözde Girişim3,393,59-5,57
Arçelik19,4020,48-5,27
Anel Elektrik1,741,82-4,40
Ford Otosan51,0053,25-4,23
Bim Mağazalar85,3589,00-4,10
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları4.519.381.029
Garanti Bankası3.072.903.604
Petkim2.576.070.620
Kardemir (D)2.285.320.638
Akbank1.752.400.622
Vestel1.593.016.210
Aselsan1.555.909.678
İş Bankası (C)1.165.253.192
T. Halk Bankası983.760.801
Ereğli Demir Çelik931.883.275

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:15
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