Yatırımcı rehberi (10)09 Mart 2019 Cumartesi 11:08
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çokyükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|0,88
|0,74
|18,92
|Vestel
|11,33
|10,40
|8,94
|Net Holding
|2,00
|1,86
|7,53
|Ülker Bisküvi
|20,28
|19,07
|6,35
|Polisan Holding
|7,07
|6,68
|5,84
|Ege Endüstri
|462,30
|437,90
|5,57
|Verusa Holding
|19,34
|18,45
|4,82
|Doğan Holding
|1,18
|1,13
|4,42
|Pegasus
|30,04
|29,00
|3,59
|Hektaş
|11,50
|11,13
|3,32
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,58
|1,89
|-16,40
|Odaş Elektrik
|1,63
|1,87
|-12,83
|Karsan Otomotiv
|1,43
|1,63
|-12,27
|Petkim
|4,90
|5,54
|-11,55
|TAV Havalimanları
|24,44
|27,36
|-10,67
|Koza Altın
|44,68
|49,94
|-10,53
|Şok Marketler
|9,46
|10,48
|-9,73
|İpek Doğal Enerji
|4,73
|5,22
|-9,39
|Koza Madencilik
|5,59
|6,15
|-9,11
|Kardemir (D)
|2,33
|2,51
|-7,17
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|5.603.128.521
|Garanti Bankası
|4.488.869.837
|Petkim
|2.930.598.338
|Kardemir (D)
|2.050.769.193
|Akbank
|1.865.522.906
|Aselsan
|1.591.098.424
|İş Bankası (C)
|1.437.289.761
|Vestel
|1.323.472.794
|Vakıflar Bankası
|1.163.616.829
|T. Halk Bankası
|1.007.005.860
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
YORUM YAZ