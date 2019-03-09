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Yatırımcı rehberi (10)

09 Mart 2019 Cumartesi 11:08
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Metro Holding0,880,7418,92
Vestel11,3310,408,94
Net Holding2,001,867,53
Ülker Bisküvi20,2819,076,35
Polisan Holding7,076,685,84
Ege Endüstri462,30437,905,57
Verusa Holding19,3418,454,82
Doğan Holding1,181,134,42
Pegasus30,0429,003,59
Hektaş11,5011,133,32
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Albaraka Türk1,581,89-16,40
Odaş Elektrik1,631,87-12,83
Karsan Otomotiv1,431,63-12,27
Petkim4,905,54-11,55
TAV Havalimanları24,4427,36-10,67
Koza Altın44,6849,94-10,53
Şok Marketler9,4610,48-9,73
İpek Doğal Enerji4,735,22-9,39
Koza Madencilik5,596,15-9,11
Kardemir (D)2,332,51-7,17
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları5.603.128.521
Garanti Bankası4.488.869.837
Petkim2.930.598.338
Kardemir (D)2.050.769.193
Akbank1.865.522.906
Aselsan1.591.098.424
İş Bankası (C)1.437.289.761
Vestel1.323.472.794
Vakıflar Bankası1.163.616.829
T. Halk Bankası1.007.005.860

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:08
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