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Yatırımcı rehberi (10)

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:35
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Vestel7,586,3519,37
İndeks Bilgisayar7,966,7418,10
Kardemir (D)2,562,349,40
Aksa Enerji2,972,738,79
İttifak Holding3,353,088,77
Park Elek.Madencilik2,752,538,70
Kordsa Teknik Tekstil10,409,578,67
Çemtaş6,025,548,66
GSD Holding1,020,948,51
Netaş Telekom.7,817,247,87
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İpek Doğal Enerji4,845,27-8,16
Turkcell13,8714,92-7,04
Bim Mağazalar87,7094,10-6,80
Parsan10,5511,08-4,78
İş Bankası (C)5,555,79-4,15
Fenerbahçe Futbol7,047,27-3,16
Şok Marketler10,3110,57-2,46
Garanti Bankası8,678,87-2,25
Sabancı Holding9,009,19-2,07
İş GMYO1,061,08-1,85
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları4.975.497.048
Garanti Bankası4.044.755.212
Kardemir (D)1.754.372.548
Aselsan1.680.345.968
Ereğli Demir Çelik1.309.563.322
Türk Telekom1.257.349.580
İş Bankası (C)1.186.354.717
Vakıflar Bankası1.136.046.030
Akbank1.123.535.206
T. Halk Bankası1.101.836.608

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:35
  1. Yatırımcı rehberi (10)

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