Yatırımcı rehberi (10)16 Şubat 2019 Cumartesi 11:06
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çokyükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|0,96
|12,80
|Albaraka Türk
|1,85
|1,65
|12,12
|GSD Holding
|0,94
|0,86
|9,30
|Yataş
|5,29
|4,91
|7,74
|Trakya Cam
|3,71
|3,46
|7,23
|İş Bankası (C)
|5,79
|5,42
|6,83
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,57
|9,05
|5,75
|Alarko Holding
|2,61
|2,47
|5,67
|Şişe Cam
|6,69
|6,35
|5,35
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,15
|2,99
|5,35
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Efes
|19,79
|22,20
|-10,86
|Tat Gıda
|3,98
|4,45
|-10,56
|Bera Holding
|1,81
|1,99
|-9,05
|Türk Hava Yolları
|13,69
|14,71
|-6,93
|Ford Otosan
|53,10
|56,95
|-6,76
|Anel Elektrik
|1,82
|1,95
|-6,67
|Aksa Enerji
|2,73
|2,90
|-5,86
|Çemtaş
|5,54
|5,88
|-5,78
|Alarko GMYO
|46,28
|49,00
|-5,55
|Şok Marketler
|10,57
|11,19
|-5,54
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|7.720.374.152
|Garanti Bankası
|4.715.558.976
|İş Bankası (C)
|1.851.604.715
|Vakıflar Bankası
|1.770.198.073
|Aselsan
|1.734.992.244
|Kardemir (D)
|1.668.155.228
|Akbank
|1.456.764.654
|Koza Madencilik
|1.408.522.404
|T. Halk Bankası
|1.348.612.898
|Türk Telekom
|1.344.309.010
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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