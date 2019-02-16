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Yatırımcı rehberi (10)

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:06
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Gayrimenkul1,080,9612,80
Albaraka Türk1,851,6512,12
GSD Holding0,940,869,30
Yataş5,294,917,74
Trakya Cam3,713,467,23
İş Bankası (C)5,795,426,83
Kordsa Teknik Tekstil9,579,055,75
Alarko Holding2,612,475,67
Şişe Cam6,696,355,35
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,152,995,35
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Anadolu Efes19,7922,20-10,86
Tat Gıda3,984,45-10,56
Bera Holding1,811,99-9,05
Türk Hava Yolları13,6914,71-6,93
Ford Otosan53,1056,95-6,76
Anel Elektrik1,821,95-6,67
Aksa Enerji2,732,90-5,86
Çemtaş5,545,88-5,78
Alarko GMYO46,2849,00-5,55
Şok Marketler10,5711,19-5,54
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları7.720.374.152
Garanti Bankası4.715.558.976
İş Bankası (C)1.851.604.715
Vakıflar Bankası1.770.198.073
Aselsan1.734.992.244
Kardemir (D)1.668.155.228
Akbank1.456.764.654
Koza Madencilik1.408.522.404
T. Halk Bankası1.348.612.898
Türk Telekom1.344.309.010

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:06
  1. Yatırımcı rehberi (10)

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