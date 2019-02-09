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Yatırımcı rehberi (10)

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:07
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çokyükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Albaraka Türk1,651,2729,92
Beşiktaş Futbol Yat.1,821,669,64
Arçelik19,8718,258,88
Global Yat. Holding3,813,567,02
Parsan11,1510,436,90
Verusa Holding18,2417,116,60
Anadolu Cam3,243,056,23
Aksa9,098,585,94
Kartonsan378,40360,005,11
Anel Elektrik1,951,864,84
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kardemir (D)2,302,54-9,45
Koza Madencilik5,906,49-9,09
Odaş Elektrik1,912,10-9,05
Netaş Telekom.7,107,75-8,39
İş Bankası (C)5,425,84-7,19
Tofaş Oto. Fab.19,3420,80-7,02
Karsan Otomotiv1,381,48-6,76
Şişe Cam6,356,76-6,07
Fenerbahçe Futbol7,497,96-5,90
Zorlu Enerji1,411,49-5,37
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları4.945.924.397
Garanti Bankası4.143.766.175
İş Bankası (C)2.014.647.252
Kardemir (D)1.899.996.605
Aselsan1.411.986.197
Akbank1.365.912.479
Türk Telekom1.304.231.053
Koza Madencilik1.169.130.372
Ereğli Demir Çelik1.155.743.074
Vakıflar Bankası1.104.804.581

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 11:07
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