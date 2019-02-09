Yatırımcı rehberi (10)09 Şubat 2019 Cumartesi 11:07
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çokyükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,65
|1,27
|29,92
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,82
|1,66
|9,64
|Arçelik
|19,87
|18,25
|8,88
|Global Yat. Holding
|3,81
|3,56
|7,02
|Parsan
|11,15
|10,43
|6,90
|Verusa Holding
|18,24
|17,11
|6,60
|Anadolu Cam
|3,24
|3,05
|6,23
|Aksa
|9,09
|8,58
|5,94
|Kartonsan
|378,40
|360,00
|5,11
|Anel Elektrik
|1,95
|1,86
|4,84
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|2,30
|2,54
|-9,45
|Koza Madencilik
|5,90
|6,49
|-9,09
|Odaş Elektrik
|1,91
|2,10
|-9,05
|Netaş Telekom.
|7,10
|7,75
|-8,39
|İş Bankası (C)
|5,42
|5,84
|-7,19
|Tofaş Oto. Fab.
|19,34
|20,80
|-7,02
|Karsan Otomotiv
|1,38
|1,48
|-6,76
|Şişe Cam
|6,35
|6,76
|-6,07
|Fenerbahçe Futbol
|7,49
|7,96
|-5,90
|Zorlu Enerji
|1,41
|1,49
|-5,37
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|4.945.924.397
|Garanti Bankası
|4.143.766.175
|İş Bankası (C)
|2.014.647.252
|Kardemir (D)
|1.899.996.605
|Aselsan
|1.411.986.197
|Akbank
|1.365.912.479
|Türk Telekom
|1.304.231.053
|Koza Madencilik
|1.169.130.372
|Ereğli Demir Çelik
|1.155.743.074
|Vakıflar Bankası
|1.104.804.581
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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